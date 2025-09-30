Congreso consigue firmas para presentar moción de censura contra ministro de Cultura

El Congreso de la República vuelve al centro del escenario político tras confirmarse que la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, será debatida en el Pleno.

La medida, impulsada por diversas bancadas, llega en un contexto de crisis en Machu Picchu, con bloqueos, disputas por la concesión de transporte y advertencias internacionales sobre la categoría de la ciudadela inca como maravilla del mundo.

Los promotores de la censura sostienen que las acciones y omisiones del ministro evidencian falta de capacidad y liderazgo frente a la coyuntura. Señalan que el conflicto no solo ha golpeado al turismo y a la economía local, sino que también daña la imagen internacional del Perú, un tema sensible luego de que el portal New7Wonders advirtiera sobre un posible retiro de la distinción mundial de Machu Picchu.

Desde el Parlamento, voces como la del congresista Edward Málaga han insistido en que se requiere un cambio en la conducción del ministerio. A su juicio, el fracaso del diálogo con los comuneros y la ausencia de soluciones de largo plazo para la gestión de Machu Picchu son motivos suficientes para un relevo en el sector.

Durante la interpelación realizada semanas atrás, Valencia no convenció con sus respuestas sobre la continuidad de la concesión de Consettur, empresa que monopoliza la ruta hacia la ciudadela. Esa falta de claridad encendió el descontento de comunidades locales y derivó en un paro que dejó a cientos de turistas varados en Cusco, generando un nuevo foco de crisis para el sector Cultura.

