Congreso definirá el futuro de Pedro Castillo y Delia Espinoza este miércoles 3 de diciembre

El Congreso de la República programó para este miércoles 3 de diciembre una jornada decisiva en torno a tres denuncias constitucionales que involucran a la fiscal suprema Delia Espinoza, al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén Ojeda y al expresidente Pedro Castillo Terrones. Los informes finales serán debatidos y sometidos a votación a lo largo del día por el Pleno, según el cronograma aprobado.

La sesión iniciará a las 10:00 a.m., cuando el Pleno del Congreso atienda el informe final sobre la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza. El documento recomienda imponerle una inhabilitación para el ejercicio de la función pública de hasta diez años, así como acusarla por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Asimismo, se plantea solicitar el levantamiento de su fuero para permitir el proceso penal correspondiente. La denuncia se basa en actos que, según los congresistas denunciantes, constituyen un ejercicio indebido de funciones dentro del Ministerio Público.

Posteriormente, a las 4:00 p.m., se debatirá el informe final de las denuncias constitucionales N.º 395 y 406, acumuladas, contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo Alfonso Adrianzén Ojeda. El documento propone acusarlo como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Según el informe, Adrianzén habría incurrido en actos irregulares durante su gestión, afectando los intereses del Estado.

CASO PEDRO CASTILLO

Finalmente, a las 5:00 p.m., la Comisión Permanente debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales N.º 547 y 575 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, actualmente detenido, y que incluyen también a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta por los hechos ocurridos durante el 7 de diciembre de 2022, día del intento de golpe de Estado. El documento concluye que Castillo infringió numerosos artículos de la Constitución.

Como consecuencia, se propone imponerle una inhabilitación para ejercer la función pública por diez años, la sanción máxima prevista en la normativa constitucional. La noticia se dio a conocer luego de confirmarse la sentencia en contra del expresidente de 15 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.

La jornada del 3 de diciembre será clave para definir el futuro político y judicial de los tres investigados.

