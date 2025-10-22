Congreso otorgó voto de confianza al gabinete de Ernesto Álvarez

El Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. De esta manera, el Gobierno cuenta con el aval exigido por la Constitución para entrar en funciones.

La cuestión de confianza fue alcanzada con 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. Esta decisión del Parlamento también es un espaldarazo para el flamante presidente José Jerí, quien en la víspera anunció el estado de emergencia por temas de seguridad ciudadana en Lima y Callao por un plazo de 30 días contados desde hoy.

Cabe recordar que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del Presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete ante el Congreso de la República.

En el curso de su exposición ante el Pleno, el Presidente del Consejo de Ministros destacó el contexto complejo en que asume el mandato. “Soy consciente de que esta presentación se realiza en una circunstancia difícil, marcada por la inseguridad y la violencia que golpean la vida diaria de millones de peruanos”, remarcó.

En esa línea, Ernesto Álvarez precisó que su gestión impulsará la lucha frontal contra el crimen organizado, destacando que este eje será el núcleo de las acciones de su gabinete. “No cesaremos un minuto en combatir a las organizaciones criminales. Ese es el eje central de este gabinete”, afirmó.

VIDEO RECOMENDADO