Congreso en ruinas: alquileres y millonarias remodelaciones ponen en riesgo la seguridad del Parlamento

Un informe de Punto Final reveló el deterioro estructural del Congreso de la República y los gastos millonarios que se destinan a remodelaciones y alquileres, en medio de un desplome de popularidad de la institución. Según la Oficina de Gestión de Riesgos del Parlamento, ante un sismo de gran magnitud podrían morir hasta 240 personas en el recinto legislativo, una advertencia que pone en evidencia el peligro latente en la sede principal del Legislativo.

Las imágenes exclusivas muestran techos resquebrajados, maderas desvenijadas y oficinas desmanteladas en el tercer piso, construido sin planificación y que ahora será retirado por riesgo estructural. Pese a este escenario, el Congreso gasta millones en refacciones y mantiene una red de locales propios, alquilados y cedidos que generan costos millonarios cada año.

85 MILLONES EN REMODELACIONES PARA EL NUEVO CONGRESO BICAMERAL

El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, confirmó que las obras en el Palacio Legislativo superan los 85 millones de soles. Los trabajos incluyen la remodelación de instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la implementación tecnológica de los hemiciclos: sistema de votación, video walls y un data center. Todo ello, según la versión oficial, para recibir a los 130 diputados y 60 senadores del futuro Congreso bicameral.

Las empresas a cargo de las remodelaciones son Técnica Ingenieros SRL, responsable de cableados y tuberías, y E-Business Distribution S.A., encargada del sistema de votación y pantallas. El tercer piso será desmantelado, mientras que sótano, primer y segundo piso también están en remodelación. Pese a la magnitud de las obras, informes previos ya habían advertido del peligro que representaba la estructura del Congreso, hechos que recién se reconocen oficialmente.

LA DANZA DE LOS ALQUILERES MILLONARIOS

Actualmente, el Congreso administra 13 locales: 6 propios, 3 cedidos y 5 alquilados. Solo en alquileres se han pagado cifras escandalosas. Por ejemplo, el Hospicio Ruiz Dávila, alquilado desde 2009, ha costado más de 8.6 millones de soles, además de otros 12 millones en remodelaciones y mantenimiento. A ello se suman contratos millonarios en el edificio Manhattan, el Edificio Italia y oficinas en la avenida San Luis, con pagos anuales que superan los 3 millones de soles.

Aunque la actual Mesa Directiva afirma que ya no se renovarán contratos de alquiler, el futuro de estas decisiones dependerá de las siguientes gestiones. En paralelo, el Parlamento planea comprar un edificio en 13.5 millones de dólares y ya inició la construcción de una nueva sede en la esquina de Abancay y Junín, mientras mantiene terrenos sin uso definido como el de Ancón.

ENTRE RUINAS Y SOBRECOSTOS

El informe mostró imágenes de la azotea del Palacio Legislativo, donde gallinazos, cables enmarañados y forados conviven con archivos empolvados y boletas olvidadas. Incluso trabajadores de la Biblioteca del Congreso han tenido que ser reubicados por riesgo de colapso. Pese a estos peligros, los congresistas cuentan con oficinas remodeladas, laptops y equipos de última tecnología pagados con fondos públicos.

La precariedad estructural del Congreso, sumada al despilfarro en alquileres y refacciones, expone la contradicción de una institución que, mientras enfrenta un derrumbe de popularidad, sigue gastando millones en cemento, vidrios y andamios. Los informes técnicos son claros: ante un sismo fuerte, podrían morir cientos de personas en el Palacio Legislativo.

