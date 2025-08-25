Congreso: este martes se realizará conferencia sobre Ley de Amnistía a miembros de FFAA y PNP

En el marco de la reciente promulgación de la ley N° 32419, este martes 26 de agosto se realizará la conferencia “Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú: a fin de la persecución”, en el auditorio del Congreso de la República.

La actividad tiene como expositores al congresista y primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, encargado de presidir la Comisión de Constitución por la que fue promovida la norma; al expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini; el abogado y docente universitario, Humberto Abanto, y el general del Ejército Peruano en situación de retiro, Juan Rivero Lazo.

El pasado 13 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó esta ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

De acuerdo con la norma, la amnistía aplica en dos situaciones específicas. En primer lugar, a los implicados que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados.

En segundo lugar, a los miembros de las FFAA., Policía Nacional y a los que hayan integrado los comités de autodefensa, adultos mayores que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución. Para este caso, la edad para acceder al beneficio de amnistía será a partir de los 70 años.

La iniciativa fue presentada por el parlamentario Jorge Montoya de Honor y Democracia, quien resaltó que más de 1 200 familias vienen soportando durante 40 años los llamados de las citaciones fiscales a sus seres queridos.

PROGRAMA MARTES DEMOCRÁTICO

La conferencia se desarrollará a las 18.00 horas en el auditorio Faustino Sánchez Carrión como parte del Programa Martes Democrático, una iniciativa del Congreso de la República del Perú que organiza conferencias, foros y eventos virtuales para informar a la ciudadanía sobre temas de interés nacional y recopilar sus opiniones y propuestas. El objetivo es fortalecer la democracia, acercar el Congreso a la población y fomentar una mayor participación cívica.

