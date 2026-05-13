Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE establece fechas para declarar aportes y gastos de campaña

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el cronograma oficial para la rendición de cuentas del financiamiento de campaña rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida obliga a partidos políticos, movimientos regionales y candidatos a reportar el origen de sus aportes y el detalle de sus gastos electorales.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Gerencial N.° 000004-2026-GSFP/ONPE y forma parte de las acciones de fiscalización orientadas a reforzar la transparencia en el financiamiento político y prevenir el ingreso de dinero de procedencia ilegal a las campañas.

De acuerdo con el cronograma, las organizaciones políticas deberán presentar dos informes financieros durante el proceso electoral. El primero abarcará desde la convocatoria oficial de las elecciones, realizada el 7 de enero de 2026, hasta treinta días antes de los comicios, es decir, hasta el 5 de septiembre.

La ONPE estableció que la fecha límite para entregar este primer reporte será el 11 de septiembre de 2026. En ese documento deberán consignarse los aportes económicos recibidos, así como los pagos y gastos efectuados durante la campaña electoral.

El segundo informe comprenderá el periodo entre el 6 de septiembre y la publicación de la resolución que declare concluido el proceso electoral en el diario oficial El Peruano. Tras ello, los responsables contarán con un plazo de 15 días hábiles para presentar la información restante.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la ONPE habilitó el portal digital “PDF Claridad”, además de su mesa de partes en Lima y oficinas regionales, permitiendo que la documentación pueda presentarse tanto de forma virtual como presencial.

La entidad electoral recordó que el reporte del financiamiento de campaña es obligatorio y advirtió que el incumplimiento podría generar sanciones administrativas y económicas. Mientras tanto, el proceso electoral avanza con las elecciones primarias previstas para este 17 y 24 de mayo, donde partidos y movimientos definirán a sus candidatos regionales y municipales.

VIDEO RECOMENDADO