Congreso: estos proyectos buscan derogar la reforma previsional y permitir nuevo retiro de AFP

El Congreso de la República se mantiene en contra del reglamento de la reforma de pensiones y ya prepara diversos proyectos con el objetivo de derogarla.

Los impulsores de estas iniciativas alegan que la reforma vulnera derechos adquiridos, limita el uso de los fondos de las AFP —como el retiro del 95,5 % para menores de 40 años— y obliga a los trabajadores independientes a aportar desde 2028 bajo nuevas tasas.

También se critica que medidas como la afiliación automática al sistema previsional al cumplir 18 años representen una pérdida de libertad de elección.

Hasta la fecha, existen cuatro proyectos de ley que buscan derogar la reforma.

El congresista Alfredo Pariona, de Bancada Socialista, sostiene en su propuesta que la reforma previsional perjudica a los afiliados, tanto del sistema privado como del estatal.

Américo Gonza, de Perú Libre, también propone derogar la ley. Además, plantea autorizar la devolución de los fondos a los afiliados a las AFP en un plazo máximo de seis meses, según lo establezca la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A su juicio, el sistema previsional atraviesa una crisis estructural que se agrava con el nuevo reglamento publicado por el Ejecutivo.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán impulsa otra iniciativa. Entre los puntos más cuestionados por ella destacan el aporte por consumo y la prohibición de disponer libremente del fondo al momento de la jubilación. Su propuesta crea el Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), que reemplazaría a la Ley N.° 32123.

Finalmente, José Luna Gálvez encabeza otro proyecto. “Solo promete pensiones de hambre”, afirma en referencia a la reforma. Su propuesta también plantea su derogación. Además, el congresista impulsa uno de los 19 proyectos que buscan autorizar un retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP.