Congreso oficializa ley que exime a legisladores de responsabilidad por infringir neutralidad electoral

El Pleno del Congreso promulgó la Resolución Legislativa 11306, que permite a los parlamentarios realizar actividades de campaña sin que ello sea considerado una falta al principio de neutralidad que rige para otros funcionarios del Estado en procesos electorales.

La norma incorpora el artículo 25-A al Reglamento del Congreso y autoriza a los legisladores a “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias” en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, se precisa que el proselitismo no podrá realizarse durante las sesiones del Pleno ni de las comisiones, salvo que el congresista solicite licencia sin goce de haber.

VENTAJAS PARA LOS CONGRESISTAS

Con este cambio, los parlamentarios se convierten en los únicos funcionarios públicos exentos de cumplir con la neutralidad política de cara a las Elecciones Generales de 2026.

La modificación también podría beneficiar a congresistas que ya enfrentan procesos en los Jurados Electorales Especiales por presunta infracción a la imparcialidad, entre ellos José Luna, Cheryl Trigoso, Patricia Juárez, José Elías y Arturo Alegría. En la práctica, la medida los liberaría de eventuales sanciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La aprobación se dio en los últimos días de gestión de Fernando Rospigliosi como presidente de la Comisión de Constitución del Congreso.