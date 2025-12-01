Proponen suspender viáticos a congresistas por semana de representación durante la campaña 2026

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció a través de un video difundido en redes sociales de la institución que impulsará una propuesta para suspender las asignaciones económicas destinadas a los congresistas durante las semanas de representación correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026, periodo que coincide con la campaña electoral. La iniciativa será presentada junto a la congresista Norma Yarrow.

Según explicó Rospigliosi, la medida busca evitar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en los meses decisivos del proceso electoral. En su mensaje, señaló que la suspensión de viáticos y pasajes —tanto para congresistas como para asesores— pretende impedir que estos fondos puedan interpretarse como beneficios indebidos en un contexto político sensible.

“No habrá pasajes gratis para los congresistas ni sus asesores en la semana de representación y tampoco los asesores pueden cobrar viáticos”, afirmó. Añadió que esta decisión contribuiría a que “no haya malas interpretaciones sobre la posibilidad de uso de estos recursos en la campaña”. El legislador también detalló que sustentarán la propuesta en la próxima reunión de la Mesa Directiva y expresó su expectativa de que sea aprobada. “En la campaña electoral de enero, febrero y marzo no habrá viáticos ni pasajes gratis ni para congresistas ni para asesores”, reiteró.

MEDIDA POR APROBAR

Pese al anuncio, la medida no está vigente. Se trata de una iniciativa que deberá ser evaluada por el Congreso y sometida a votación antes de su eventual implementación. Solo tras ese proceso podría modificarse el régimen de asignaciones durante las semanas de representación, un mecanismo que permite a los legisladores trasladarse a distintas regiones del país para atender agendas territoriales.

El planteamiento surge en un contexto en el que un número significativo de congresistas buscará participar en las elecciones generales de 2026. Ese proceso inaugurará un Parlamento bicameral, conformado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tras la reforma aprobada en el actual periodo legislativo. Aunque la Constitución vigente prohíbe la reelección inmediata, el Congreso aprobó una modificación que habilita a los parlamentarios en funciones a postular nuevamente por una sola vez.

