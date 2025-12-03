Congreso: ¿Qué temas se debatirán antes del cierre de la legilstatura?

A menos de dos semanas para el cierre de la legislatura —previsto para el 15 de diciembre—, el Congreso de la República se prepara para una semana decisiva, marcada por iniciativas polémicas y decisiones clave en materia constitucional y de control político.

Debido a la semana de representación, programada del 10 al 16 de diciembre, las sesiones del Pleno se concentrarán únicamente en los próximos días.

EXTENSIÓN DEL REINFO VUELVE AL DEBATE

Uno de los temas más controvertidos en la agenda es la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), impulsada por las bancadas de Juntos por el Perú y Podemos Perú.

La propuesta busca extender la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Mape y su reglamento. Además, permitiría reincorporar miles de registros excluidos y suspender todos los procedimientos de exclusión en curso.

La iniciativa ha sido cuestionada por su posible impacto negativo en la lucha contra la minería ilegal. El pasado 17 de noviembre, 56 gremios empresariales —entre ellos la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias— expresaron su rechazo, advirtiendo que la medida “promueve la ilegalidad y amenaza a la industria y a las exportaciones del país”.

RESTABLECIMIENTO DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Otro punto crítico es el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, eliminada en 2020. El proyecto —pendiente de segunda votación— plantea que los futuros congresistas (senadores y diputados) cuenten nuevamente con protección desde su elección hasta un mes después de dejar el cargo.

Durante ese periodo, no podrían ser procesados penalmente ni detenidos sin autorización de su cámara o de la Comisión Permanente, que tendría un plazo máximo de 30 días para pronunciarse.

Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesita el voto favorable de al menos 87 congresistas.

INHABILITACIONES CONTRA DELIA ESPINOZA Y PEDRO CASTILLO

Este miércoles 3, el Pleno debatirá dos acusaciones de alto impacto político.

Por un lado, se evaluará el informe que recomienda inhabilitar por diez años a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusada de presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. La denuncia se basa en la aprobación de un reglamento que permitió al Ministerio Público mantener investigaciones preliminares, pese a una ley que atribuía esa función a la Policía Nacional.

Ese mismo día, desde las 5 p. m., se debatirá la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de vulnerar 18 artículos de la Constitución tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El Congreso deberá decidir si lo inhabilita por diez años para ejercer función pública. Esto ocurre en paralelo a su condena judicial a 11 años de prisión efectiva, emitida recientemente en primera instancia.

VIDEO RECOMENDADO