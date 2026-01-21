Congreso: SAC verá denuncias constitucionales contra Dina Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debatirá este miércoles 21 de enero las denuncias constitucionales presentadas en contra de la expresidenta Dina Boluarte.

Durante la sesión extraordinaria se informará oficialmente sobre las denuncias constitucionales registradas contra Boluarte para su evaluación por la subcomisión. Se presentarán acusaciones por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, colusión simple y agravada, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible.

En la misma línea, los congresistas analizarán si los informes técnicos por incurrir supuestamente en los delitos de usurpación de función pública, omisión de funciones, abandono de cargo, homicidio calificado y lesiones graves cumplen con los requisitos legales y constitucionales para continuar con las investigaciones o, de lo contrario, ser archivados.

OTRA DENUNCIA

También se tiene en agenda evaluar la denuncia constitucional formulada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su actuación como Fiscal de la Nación, contra los Jueces Supremos Juan Carlos Checkley Soria y Helder Uriel Terán Dianderas, por la posible comisión del delito de cohecho pasivo específico; tipificado en el artículo 395 del Código Penal.

