Congreso suspende viáticos a parlamentarios en semanas de representación durante campaña electoral de 2026

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció este martes que la Mesa Directiva decidió por unanimidad suspender los gastos de viáticos, pasajes y asignaciones correspondientes a las semanas de representación durante el periodo de campaña electoral de 2026. La medida, según explicó, se aplicará tanto a los congresistas como a sus asesores y regirá en los meses previos a los comicios generales.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en la red social X, donde el titular del Parlamento sostuvo que esta decisión busca asegurar un uso responsable de los recursos públicos en un momento políticamente sensible. “Todos estos gastos no serán ya pagados ni a congresistas ni a asesores. Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos. Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral”, señaló Rospigliosi.

La eliminación de estos beneficios coincide con el inicio de la actividad proselitista rumbo a las elecciones del 2026, y se aplicará específicamente durante las semanas de representación de los meses incluidos en el periodo de campaña. Según precisó el presidente del Congreso, la intención es evitar cualquier sospecha sobre un eventual uso político de fondos del Estado, así como reforzar la transparencia en el ejercicio de las funciones parlamentarias en un contexto electoral.

Rospigliosi destacó que la Mesa Directiva alcanzó consenso total en esta decisión, lo que —indicó— evidencia la importancia de adoptar medidas que fortalezcan la confianza ciudadana. Asimismo, remarcó que la suspensión de viáticos y asignaciones no exime a los legisladores de cumplir con su labor territorial, sino que los obliga a realizarla sin recursos adicionales financiados por el Parlamento.

¿LA MEDIDA SE APLICARÁ PARA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

A pesar del reciente anuncio del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sobre la eliminación de viáticos, pasajes y asignaciones durante las semanas de representación en la campaña electoral de 2026, aún persisten dudas sobre el alcance real de la medida. Hasta el momento no se ha precisado si la restricción también se aplicará en abril, mayo y junio, meses clave previos a una eventual segunda vuelta electoral.

La falta de claridad genera preocupación, pues en esa etapa algunos congresistas podrían no ser ajenos a respaldar a su líder político o al candidato de su preferencia, lo que abriría la posibilidad de que los recursos del Parlamento se utilicen indirectamente para actividades proselitistas.

Mientras la Mesa Directiva no confirme si la suspensión se extenderá hasta mediados de año, el debate sobre la transparencia y el uso adecuado de fondos públicos en plena contienda electoral continuará en la agenda parlamentaria.

