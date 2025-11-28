Pleno del Congreso votará HOY la ley de presupuesto para el 2026

El Congreso de la República retomará su sesión este viernes 28 de noviembre a las 4:00 p.m. para someter a votación los dictámenes de los proyectos de ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y Presupuesto del Sector Público correspondientes al Año Fiscal 2026.

La reanudación del pleno, que se realizará de forma semipresencial, fue dispuesta por el primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, en respuesta a la solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Durante las jornadas previas, representantes de distintas bancadas presionaron al Poder Ejecutivo para priorizar urgencias sociales pendientes, respaldando ajustes al presupuesto orientados a financiar obras de desarrollo e incrementos en demandas laborales en varias regiones del país.

INUSUALES PEDIDOS

El debate generó un volumen inusual de solicitudes de modificación a los tres proyectos de ley. Numerosos congresistas presentaron pedidos de inversión en infraestructura, salud, educación y saneamiento, lo que obligó a una revisión técnica detallada.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, advirtió que todas las propuestas deberán ser evaluadas rigurosamente por técnicos del Parlamento y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para asegurar el cumplimiento del marco fiscal vigente y la prohibición constitucional de que el Congreso origine gasto público.

Como parte del proceso, se dispuso un cuarto intermedio para organizar los aportes y garantizar que el dictamen final cumpla con los criterios de responsabilidad fiscal.

La sesión de este viernes es crucial, ya que el 30 de noviembre vence el plazo constitucional para aprobar el presupuesto anual. Por ello, el debate podría definir cómo se distribuirán los recursos públicos en todo el 2026.

