X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Política

Conteo rápido: Sánchez se impuso en la sierra y selva, mientras que Fujimori lo hizo en la costa

Política
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

De acuerdo al conteo rápido de IPSOS y Transparencia, continúa el empate técnico registrado en el flash electoral ‘a boca de urna’. En este caso, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtiene el 50.3%, y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, logra el 49.7% de los votos válidos a nivel nacional.

En el desagregado por regiones, Keiko Fujimori se impuso en la costa con 60.5%, ante un 39.5% de Roberto Sánchez. Por el contrario, el candidato de Juntos por el Perú ganó en la sierra con 70.2% (29.8% para Fuerza Popular) y en la selva con 58.6% (41.4% para FP).

Siguiente artículo