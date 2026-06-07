Conteo rápido: Sánchez se impuso en la sierra y selva, mientras que Fujimori lo hizo en la costa

De acuerdo al conteo rápido de IPSOS y Transparencia, continúa el empate técnico registrado en el flash electoral ‘a boca de urna’. En este caso, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtiene el 50.3%, y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, logra el 49.7% de los votos válidos a nivel nacional.

En el desagregado por regiones, Keiko Fujimori se impuso en la costa con 60.5%, ante un 39.5% de Roberto Sánchez. Por el contrario, el candidato de Juntos por el Perú ganó en la sierra con 70.2% (29.8% para Fuerza Popular) y en la selva con 58.6% (41.4% para FP).