Contraloría iniciará revisión de control a la ONPE por centros de votación inhabilitados

Las diversas denuncias por el cierre de varios centro de votación en los distritos del sur de Lima, han dificultado el derecho al voto de 63.300 peruanos. La ONPE, aunque admitió que no han logrado enviar los materiales adecuados, señaló que esto corresponde al 0.02% del electorado total.

Con base a esta irregularidad, la Contraloría General informó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el inicio de un control simultáneo para la revisión del proceso de distribución del material electoral de las elecciones.

Por ello, el organismo fiscalizador ha solicitado un pliego de información documentada, donde se ha pedido:

Información detallada de la distribución del material electoral a las mesas de votación a nivel nacional.

Detalle del monitoreo mediante GPS y de las unidades de transporte encargado de distribuir el material electoral y los equipos de computo.

Detalle de las horas de apertura de las mesas de sufragio.

Detalla de la puesta en “cero” del Sistema de Cómputo Electoral a nivel nacional.

Información sobre las coordinaciones de la Policía Nacional.

Actualmente la ONPE se encuentran en varios procesos investigativos por las denuncias ciudadanas, como la fiscalización del Ministerio Público o el pedido de la JNJ de procesar a Corvetto.

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