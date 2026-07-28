Cronograma de actividades de Keiko Fujimori para HOY, 28 de julio: horarios y más de su agenda

La presidenta electa Keiko Fujimori cumplirá este 28 de julio una intensa agenda oficial que marcará el inicio de su gestión.

Las primeras actividades están programadas desde las 9:00 de la mañana en el Palacio de Torre Tagle. Allí se realizará la entrega de condecoraciones oficiales, entre ellas la Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Collar y la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” en el grado de Gran Cruz Especial. Posteriormente sostendrá una serie de reuniones bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a las actividades oficiales por Fiestas Patrias, entre ellos representantes de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia.

A las 11:30 de la mañana, la Comisión de Anuncio del Congreso llegará a Torre Tagle para invitar formalmente a la mandataria electa a la sesión solemne. Quince minutos después partirá hacia el Parlamento, donde está previsto que arribe al mediodía para participar en la ceremonia de transmisión de mando.

La juramentación como presidenta de la República está programada para las 12:15 p. m. en el Hemiciclo del Congreso. Durante la ceremonia se realizará la imposición de la banda presidencial, la entonación del Himno Nacional y la juramentación de los vicepresidentes. Inmediatamente después, entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde, ofrecerá su primer Mensaje a la Nación, en el que expondrá los principales lineamientos de su Gobierno.