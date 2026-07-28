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Cronograma de actividades de Keiko Fujimori para HOY, 28 de julio: horarios y más de su agenda

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mherbozo@latina.pe
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La presidenta electa Keiko Fujimori cumplirá este 28 de julio una intensa agenda oficial que marcará el inicio de su gestión.

Las primeras actividades están programadas desde las 9:00 de la mañana en el Palacio de Torre Tagle.  Allí se realizará la entrega de condecoraciones oficiales, entre ellas la Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Collar y la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” en el grado de Gran Cruz Especial. Posteriormente sostendrá una serie de reuniones bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a las actividades oficiales por Fiestas Patrias, entre ellos representantes de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia.

A las 11:30 de la mañana, la Comisión de Anuncio del Congreso llegará a Torre Tagle para invitar formalmente a la mandataria electa a la sesión solemne. Quince minutos después partirá hacia el Parlamento, donde está previsto que arribe al mediodía para participar en la ceremonia de transmisión de mando.

La juramentación como presidenta de la República está programada para las 12:15 p. m. en el Hemiciclo del Congreso. Durante la ceremonia se realizará la imposición de la banda presidencial, la entonación del Himno Nacional y la juramentación de los vicepresidentes. Inmediatamente después, entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde, ofrecerá su primer Mensaje a la Nación, en el que expondrá los principales lineamientos de su Gobierno.

Finalizadas las actividades en el Legislativo, Keiko Fujimori se trasladará a Palacio de Gobierno, donde recibirá Honores de Estado. Más tarde dará la bienvenida a las delegaciones extranjeras asistentes y encabezará un almuerzo oficial junto a los jefes de Estado y sus respectivas comitivas, como parte de las actividades diplomáticas previstas para la fecha.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará a las 4:30 de la tarde con la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno. Posteriormente recibirá los saludos protocolares del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y altas autoridades del Estado.

La agenda oficial concluirá durante la noche con una ceremonia de recepción en Palacio de Gobierno. Desde las 7:30 p. m. está prevista una cena de gala ofrecida por la presidenta a los jefes de Estado, representantes internacionales e invitados especiales, con la que finalizarán las actividades protocolares del primer día de Gobierno.

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