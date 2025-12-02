Daniel Salaverry: Corte Suprema revoca condena y absuelve al excongresista de pena de prisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó sin efecto la condena de ocho años de cárcel impuesta al expresidente del Congreso Daniel Salaverry por el presunto delito de peculado doloso. El juez supremo César San Martín declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exparlamentario y determinó que no existía responsabilidad penal en los hechos que se le atribuían.

El 21 de marzo, el Poder Judicial había sentenciado a Salaverry luego de que la Fiscalía lo acusara de apropiarse ilegalmente de S/10.000, dinero asignado para cubrir gastos de representación parlamentaria durante los años 2017 y 2018. Estos fondos provenían de la Dirección General de Administración del Congreso.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo de primera instancia también establecía una inhabilitación de cinco años para ejercer funciones públicas, el pago de una reparación civil de S/119.578 y una multa de 360 días, equivalente a S/71.699.

Sin embargo, todos estos cargos quedaron sin efecto tras la decisión de la Corte Suprema, que revocó íntegramente la sentencia inicial y absolvió a Daniel Salaverry de las acusaciones en su contra.