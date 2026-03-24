Debate presidencial 2026: ¿qué candidatos estarán HOY, 24 de marzo?
Este martes 24 de marzo continúa el debate presidencial. En su segundo día, se presentarán 12 de los 35 candidatos a la Presidencia del Perú. Los temas a tratar serán los siguientes: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción.
GRUPOS PARA EL DEBATE PRESIDENCIAL – DÍA 2
Tema 1: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Terna 1: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).
- Terna 2: Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal).
- Terna 3: George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).
- Terna 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN).
Tema 2: integridad pública y lucha contra la corrupción
- Terna 1:Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco.
- Terna 2:Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont.
- Terna 3: Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra.
- Terna 4: Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Fiorella Molinelli.
🚨 ¡ATENCIÓN PERÚ! 🇵🇪
Este martes continua el Gran Ciclo de Debates Presidenciales.
12 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente. Seguridad ciudadana y corrupción serán los ejes centrales de este segundo encuentro.#DebatePresidencialJNE pic.twitter.com/xfVZWq7k7G
— JNE Perú (@JNE_Peru) March 21, 2026
¿DÓNDE VER EL DEBATE PRESIDENCIAL EN VIVO?
El debate comenzará a las ocho de la noche y será transmitido vía STREAMING por la señal de Latina Noticias, que te traerá todos los pormenores de principio a fin con una transmisión extraordinaria.