Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Política

Debate presidencial 2026: ¿qué candidatos estarán HOY, 24 de marzo?

Política
M.F. Simborth
M.F. Simborth
Este martes 24 de marzo continúa el debate presidencial. En su segundo día, se presentarán 12 de los 35 candidatos a la Presidencia del Perú. Los temas a tratar serán los siguientes: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción. 

GRUPOS PARA EL DEBATE PRESIDENCIAL – DÍA 2

Tema 1: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

  • Terna 1: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).
  • Terna 2: Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal).
  • Terna 3: George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).
  • Terna 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN).

Tema 2: integridad pública y lucha contra la corrupción

  • Terna 1:Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco.
  • Terna 2:Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont.
  • Terna 3: Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra.
  • Terna 4: Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Fiorella Molinelli.

¿DÓNDE VER EL DEBATE PRESIDENCIAL EN VIVO?

El debate comenzará a las ocho de la noche y será transmitido vía STREAMING por la señal de Latina Noticias, que te traerá todos los pormenores de principio a fin con una transmisión extraordinaria.

