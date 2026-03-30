Debate presidencial 2026: candidatos, temas y ternas para este lunes 30 de marzo

Este lunes 30 de marzo se llevará a cabo la cuarta jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte del proceso electoral con miras a las Elecciones Generales 2026. Este encuentro forma parte de un total de seis debates programados y reunirá a 12 de los 35 candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno.

Estos son los candidatos que debatirán este lunes 30 de marzo:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Somos Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Alex González (Demócrata Verde)

Carlos Espá (Sí Creo)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Walter Chirinos (PRIN)

Ronald Atencio (Venceremos)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

De acuerdo con lo establecido por el JNE, la dinámica del debate estará dividida en cuatro bloques temáticos. El primero abordará empleo, desarrollo y emprendimiento. En este segmento, cada candidato contará con un minuto para presentar su propuesta principal, seguido de un espacio de dos minutos y medio para el intercambio de ideas dentro de su respectiva terna.

Ternas – Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Enrique Valderrama Walter Chirinos Fernando Olivera

Terna 2: Carlos Espá Yonhy Lescano Carlos Álvarez

Terna 3: Ronald Atencio Carlos Jaico Álvaro Paz de la Barra

Terna 4: George Forsyth Alex González Fiorella Molinelli



El segundo bloque consistirá en la respuesta a una pregunta ciudadana, para lo cual cada postulante dispondrá de un minuto y medio. Posteriormente, el tercer segmento estará enfocado en educación, innovación y tecnología, manteniendo la misma dinámica de exposición individual y debate grupal.

Ternas – Educación, innovación y tecnología

Terna 1: Alex González Enrique Valderrama Carlos Espá

Terna 2: George Forsyth Yonhy Lescano Ronald Atencio

Terna 3: Álvaro Paz de la Barra Carlos Álvarez Walter Chirinos

Terna 4: Carlos Jaico Fiorella Molinelli Fernando Olivera



El debate concluirá con un mensaje final de un minuto por parte de cada candidato, en el que podrán dirigirse directamente al electorado. Esta jornada será clave para que los aspirantes expongan sus principales propuestas y busquen captar el voto ciudadano a menos de dos semanas de los comicios.

Las últimas dos fechas se llevarán a cabo el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, y será transmitida a través de la señal digital de Latina Noticias.

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