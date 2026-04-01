Debate presidencial: ¿qué candidatos se presentarán hoy, miércoles 1 de abril?

Este miércoles 1 de abril se desarrollará la sexta y última jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, y reunirá a 11 de los 35 candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno.

Al igual que en las jornadas previas del 30 y 31 de marzo, el debate estará centrado en dos ejes temáticos: educación, innovación y tecnología; así como empleo, desarrollo y emprendimiento. Además, se mantendrá la dinámica de bloques que incluye preguntas ciudadanas y un mensaje final por parte de cada postulante.

¿QUÉ CANDIDATOS PARTICIPARÁN HOY, 1 DE ABRIL, EN LA ÚLTIMA JORNADA DE DEBATE?

Armando Massé Fernández (Partido Democrático Federal)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

José Williams Zapata (Avanza País)

Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)

César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso)

Wolfgang Grozo Costa (Integridad Democrática)

Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras)

Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular)

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

ESTAS SON LAS TERNAS PARA EL DEBATE PRESIDENCIAL

Para el desarrollo de los bloques temáticos, los candidatos han sido organizados en grupos:

Educación, innovación y tecnología

Terna 1: Armando Massé, Jorge Nieto, José Williams

Terna 2: Antonio Ortiz, César Acuña, Wolfgang Grozo

Terna 3: Rosario Fernández, Ricardo Belmont

Terna 4: Rafael Belaúnde, Alfonso López-Chau, José Luna

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Antonio Ortiz, José Williams, Armando Massé

Terna 2: Alfonso López-Chau, César Acuña, Jorge Nieto

Terna 3: Rafael Belaúnde, Ricardo Belmont

Terna 4: Rosario Fernández, José Luna, Wolfgang Grozo

El formato del debate contempla un primer bloque dedicado a educación, donde los candidatos expondrán sus principales propuestas. Posteriormente, deberán responder a una pregunta formulada por la ciudadanía, en un segmento que busca acercar las preocupaciones reales de la población al escenario político.

Luego, se desarrollará el bloque enfocado en empleo, desarrollo y emprendimiento, considerado clave en el contexto de reactivación económica del país. Finalmente, cada aspirante contará con un minuto de cierre para dirigirse directamente al electorado.

La jornada será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p.m. a través de señal de Latina Noticias Digital, marcando así el cierre de la ronda oficial de debates antes de los comicios del próximo 12 de abril.

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