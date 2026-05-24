Debate técnico: Estos son los expositores de Juntos por el Perú y Fuerza Popular

El debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se lleva a cabo en la sede de Jesús María. El encuentro abarca exactamente seis bloques temáticos clave para el país.

Temas a debatir

Reforma del Estado

Juventud y deporte

Agricultura y medio ambiente

Infraestructura

Economía y generación de empleo

Salud

Integrantes y duplas por tema

Reforma del Estado: Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) y Sinesio López (Juntos por el Perú).

Juventud y deporte: Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú).

Agricultura y medio ambiente: Marco Vinelli (Fuerza Popular) y César Guarniz (Juntos por el Perú).

Infraestructura: Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) y Gustavo Guerra García(Juntos por el Perú).

Economía y generación de empleo: Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú).

Salud: José Recoba (Fuerza Popular) y Hernando Cevallos (Juntos por el Perú).

Puedes seguir la transmisión en vivo a través de la señal de televisión de Latina Noticias y el canal de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J4QHOnXhKdM

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