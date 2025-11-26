Defensa de Delia Espinoza cuestiona declaraciones de Rospigliosi: “No puedes incluir hechos nuevos en la investigación”

El abogado Rodolfo Pérez, representante legal de la fiscal Delia Espinoza, respondió a la Denuncia Constitucional 528 que recomienda inhabilitar por diez años a su patrocinada por presunta infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú. En entrevista con Latina Noticias, el letrado sostuvo que los hechos atribuidos a la fiscal de la Nación encargada no se ajustan a la realidad y que la acusación carece de sustento jurídico.

Según explicó Pérez, la denuncia parte de la premisa de que un reglamento cuestionado fue aprobado por la Junta de Fiscales Supremos, cuando en realidad —afirma— fue emitido por el entonces fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena. “En ese hecho no hay ninguna participación ni directa ni indirecta de Delia Espinoza, Pablo Sánchez ni Zoraida Ávalos”, subrayó. De acuerdo con su versión, Espinoza no intervino en la aprobación del dispositivo normativo cuya supuesta ilegalidad fundamenta la acusación parlamentaria.

RESPUESTA AL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Durante la mañana del 26 de noviembre, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que el procedimiento contra Espinoza responde a su insistencia en aplicar dicho reglamento. Según señaló, aunque la elaboración del documento ocurrió bajo la gestión de Villena, la actual denunciada lo habría mantenido vigente y operativo. “Cuando asume la señora Delia Espinoza insiste en aplicar el reglamento ilegal… A pesar de que pierde [la impugnación ante el Tribunal Constitucional], la señora insiste en seguir aplicando ese reglamento con los fiscales a su servicio”, afirmó.

Sin embargo, Pérez refutó esta interpretación. Indicó que, si la discusión recae en quién permitió la continuidad del reglamento, se debería considerar la responsabilidad tanto de Villena como del actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, dado que la norma aún está en vigor. Además, recordó que la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional forma parte de las competencias del Ministerio Público cuando considera que una disposición legal vulnera la Constitución.

El abogado también criticó que declaraciones como las de Rospigliosi no guardan relación con el contenido del informe aprobado por la Comisión Permanente, documento que delimita los hechos materia de acusación. “No puedes incluir hechos nuevos en la investigación. Eso sería una nueva investigación. No puedes tú en un juicio político añadir situaciones que no han sido materia del informe aprobado”, remarcó.

Mientras el Congreso se prepara para evaluar la denuncia en el Pleno, la defensa de Espinoza sostiene que demostrará que los cargos carecen de base y que la fiscal actuó dentro del marco de sus atribuciones constitucionales.

VIDEO RECOMENDADO