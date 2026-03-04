Delia Espinoza afrontará nueva inhabilitación: Congreso debatirá denuncias este 12 de marzo

Por segunda vez, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se verá enfrentada contra el Congreso. Un informe final recomienda que se declare a la letrada como “muerta civil” además de buscar inhabilitarla por otros 10 años más del ejercicio en el Estado, según las denuncias constitucionales 563 y 618.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, aprobó dicho informó con 16 votos a favor. Las denuncias indican que Espinoza habría incurrido en acciones inconstitucionales al denunciar a los congresistas Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Pedro Martínez, Juan Lizarzaburu, Lucinda Vásquez y el actual candidato a la presidencia, José Williams.

La denuncia 549 de Delia Espinoza, señala que los parlamentarios citados hicieron un aprovechamiento indebido de su cargo al respaldar con sus votos la remuneración adicional para los congresistas pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Recordemos que la abogada Espinoza ya fue inhabilitada por 10 años en el Congreso por presuntamente haber incumplido con la Ley 32130, norma que devolvía las investigaciones preliminares de carácter penal a la PNP.

