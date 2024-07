Dina Boluarte anuncia que Petroperú no se privatizará

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que la empresa estatal Petroperú no será privatizada a pesar de la grave crisis financiera que atraviesa desde hace varios años. Ante el Pleno del Congreso resaltó que tomarán una serie de medidas que conlleve a su reestructuración y pueda seguir funcionando.

«La empresa Petróleos del Perú S.A. – PETROPERÚ es la primera y única empresa del Estado del subsector Hidrocarburos, que tiene como objetivo estratégico abastecer el mercado de forma eficiente, oportuna y rentable», indicó.

«Con el firme propósito de hacer autosostenible la empresa, se ejecutarán acciones de reestructuración e implementarán estrictas medidas de austeridad, tales como el traslado del personal de Lima hacia Talara, la venta de algunos activos, entre otras medidas, que permitan transformar a una compañía que cumpla con sus compromisos y genere valor para el Perú», aseguró.

Boluarte Zegarra destacó también el funcionamiento de la refinería de Talara que cuenta con una tecnología que se encuentra solo en ocho países del mundo.

«Nuestro compromiso es velar por su fortalecimiento empresarial, el funcionamiento adecuado de la nueva Refinería, de manera eficiente; para lo cual aseguraremos un financiamiento responsable, austeridad y un gobierno corporativo que permita a la empresa garantizar su sostenibilidad; recuperar su grado de inversión, eficiencia e imagen en beneficio de toda la población», añadió.

DIRECTORIO PLANTEÓ GESTIÓN PRIVADA

El anuncio de la no privatización de Petroperú por parte de la presidenta Boluarte contradice la posición que el directorio de esta institución tuvo en mayo pasado. A través de un comunicado, informaron que también han propuesto al Poder Ejecutivo y a los accionistas que se les otorgue «autonomía en la gestión privada» para continuar con una administración «en beneficio del Perú».

«Hemos planteado nuestro pedido de autonomía en la gestión privada de Petroperú ante la Junta General de Accionistas, así como ante el Gobierno y estamos a la espera de una definición que, en caso sea afirmativa, nos permitirá continuar con una gestión que creemos puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú«, se lee en el pronunciamiento.

El directorio señaló que sería «irresponsable» y un «acto de inmoralidad» solicitar mayor financiamiento del Estado, «ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos».

Directorio de Petroperú se mostró a favor de la privatización.

PETROPERÚ: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ESTATAL?

Y es que la situación de la estatal de petróleo es crítica. Debido a las condiciones financieras de Petroperú, esta requiere de US$ 2,200 MM adicionales.

Asimismo, la compañía «opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas y pérdidas proyectadas al 2024, de respectivamente US$ 3,977MM (30% menos que el 2022) y – US$ 716MM (164% mayor que 2022). El EBITDA proyectado para 2024 es de US$ 135MM, insuficiente para cubrir cualquier pago de deuda».

Entre las causas de la actual situación que afronta Petroperu, el directorio menciona una deficiente gestión y el «fuerte endeudamiento» por la construcción de la Nueva Refinería de Talara (NRT).

«Demoras, casi siempre debidas a causas exógenas y/o políticas, a las de una eficiente gestión y causantes de un fuerte endeudamiento para la construcción de la NRT, que casi triplicó su costo en el tiempo», precisó el directorio.