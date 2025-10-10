Dina Boluarte dio mensaje luego de ser vacada por el Congreso: mira lo que dijo

La presidenta Dina Boluarte mandó un mensaje durante la primera hora de este viernes 10 de octubre, minutos después de que el Congreso aprobara su vacancia con una votación que registró más de 120 votos a favor.

En el mensaje dio un recuento de logros de su gestión y apareció acompañada de su gabinete ministerial. Irónicamente, la transmisión de su mensaje a través de la señal oficial del Estado fue cortada de forma abrupta, debido a que desde el Congreso se conoció que José Jerí estaba asumiendo, en ese mismo momento, como nuevo Presidente de la República.

VIDEO RECOMENDADO