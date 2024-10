Boluarte al ser consultada sobre el ‘cofre’: “La pregunta invade el espacio personal familiar”

Después de 105 días, la presidenta Dina Boluarte respondió a la prensa sobre varios temas, entre ellos el ‘cofre’ presidencial, que tuvo presencia el 24 de febrero en Mikonos, en el balneario de Asia, cerca al lugar donde se presume estuvo el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, y se regresó solo al día siguiente.

«La presidenta de la República tiene sendas denuncias y nunca me he negado en asistir en cuando se me cite. Respecto de esta invitación, supongo que es así, de Fiscalización, estaremos contestando dentro del marco que corresponda contestar. Y, como quiera que ya este tema del ‘cofre’ está en el ámbito de la Fiscalía, esperemos también asistir en cuando se nos notifique. Y ustedes, la prensa, al término de este proceso de investigación, serán los primeros en enterarse de la verdad de los hechos», comenzó diciendo a la prensa.

«Le quiero decir a la población peruana, que la única persona que usa el ‘cofre’, y son cinco vehículos asignados a la presidencia de la República. La única persona que sube a los vehículos denominados ‘cofre’ es la presidenta de la República y la presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú. No protejo ningún prófugo», agregó.

Asimismo, Latina Noticias repreguntó a Dina Boluarte sobre este tema y dijo lo siguiente: «Creo que tu pregunta invade el espacio personal-familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúne, más cuando se trata de seguridad de la familia».

«Con más razón, siendo la presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece y es falso que el ‘cofre’ haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Dije al inicio que la presidenta usa cinco vehículos. Fuí en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta. Con absolutamente todo. Esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. No tengo rabo de paja», sentenció.