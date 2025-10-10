Dina Boluarte fue vacada: ¿cuáles son las investigaciones que tiene en su contra?

El Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, tras superar el quórum constitucional requerido. Esta decisión ocurre en medio de una crisis política intensificada por el atentado al grupo Agua Marina en Chorrillos, evento que, según analistas, profundizó la ruptura entre Ejecutivo y Legislativo.

Luego de la vacancia, el fiscal de la Nación anunció que las investigaciones fiscales contra la exmandataria seguirán su curso, sin descartar medidas cautelares como el impedimento de salida del país. Boluarte está siendo investigada en múltiples procesos, entre ellos los casos Rolexgate, Qali Warma, Cofre y Cirugías; en algunos de ellos ya se han presentado denuncias constitucionales ante el Congreso por las muertes de protestas y presuntos actos de corrupción.

CASO ROLEX

Investiga el uso de relojes y joyas de lujo que no habrían sido declarados, lo que ha sido vinculado con posibles actos de corrupción.

CASO QALI WARMA

Se le atribuye presunto favorecimiento durante su gestión como ministra, con contratos a allegados, lo que motivó una denuncia constitucional por colusión agravada.

VÍCTIMAS EN LAS PROTESTAS

Durante las protestas sociales entre finales de 2022 y principios de 2023, la Fiscalía atribuye a miembros del Ejecutivo y exministros posibles delitos de homicidio calificado y lesiones graves por uso excesivo de la fuerza.

CASO “EL COFRE”

Se investiga si se facilitó la movilidad del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, usando recursos del Estado, lo que implicaría encubrimiento.

CASO CIRUGÍAS

También se le investiga por el caso “Cirugías”, Se le imputa no haber informado al Congreso ni al Consejo de Ministros sobre licencia médica entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, fecha en la que se habría sometido a intervenciones estéticas.

Cabe precisar que aunque en agosto pasado el Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones mientras dure su mandato, su reciente vacancia reabre el escenario judicial para la exmandataria.