Dina Boluarte: “Mi conciencia y la de mis ministros está tranquila»

En medio de una creciente ola de cuestionamientos, la presidenta Dina Boluarte salió para defender su gestión y la reciente designación de Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros. En un mensaje público, afirmó que no teme a las críticas ni a las infamias, y aseguró que su conciencia, al igual que la de sus ministros, está limpia.

“Lo que marca a una persona es su conciencia. La mía y la de mis ministros está más transparente que las aguas del río Grande de Chalhuanca”, expresó la mandataria, rechazando los señalamientos que han surgido desde diversos sectores políticos y mediáticos sobre supuestas irregularidades en su gobierno.

Boluarte también apuntó contra quienes —según dijo— buscan protagonismo a través de acusaciones falsas. “No le tenemos miedo a las críticas, no le tenemos miedo a la infamia, no le tenemos miedo a las mentiras”, remarcó.

La jefa de Estado enfatizó que su gestión se basa en datos concretos, no en discursos, y negó rotundamente que viva en un “mundo paralelo”, como han afirmado algunos analistas. Según señaló, cualquier ciudadano puede acceder a las plataformas de los ministerios para constatar los avances y obras en curso.

Además, dejó claro que no permitirá que los ataques mediáticos ni las campañas políticas la desvíen de su camino. “Nuestro gobierno no nos ha distraído, no nos distrae y no nos distraerá”, sentenció, reafirmando que seguirá adelante con su plan de trabajo pese a las turbulencias políticas.

VIDEO RECOMENDADO

LATINA NOTICIAS 24/7