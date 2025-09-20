Ejecutivo promulga ley que autoriza retiro de hasta 4 UIT de las AFP

Este sábado 20 de septiembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32445, que autoriza un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UIT (equivalentes a S/ 21,400) de los fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La ley establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo de 30 días calendario para emitir el reglamento que detallará el procedimiento operativo de los retiros. Una vez vigente el reglamento, los afiliados podrán presentar sus solicitudes dentro de un periodo de 90 días calendario.

El retiro se realizará en cuatro armadas, cada una de hasta 1 UIT (S/ 5,350). Además, si el afiliado decide desistir del proceso, podrá solicitar la suspensión de los desembolsos con al menos 10 días de anticipación al siguiente pago.

Entre otras disposiciones, la ley, publicada en el diario oficial El Peruano, elimina la obligatoriedad de aportes para trabajadores independientes y restituye la posibilidad de retirar el 95.5 % del fondo al alcanzar la edad de jubilación.

Asimismo, se establece que los fondos retirados son intangibles, es decir, no podrán ser embargados ni usados para compensaciones legales o contractuales, salvo en casos de deudas por alimentos, donde se podrá retener hasta el 30 % del monto retirado.

