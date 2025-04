Dina Boluarte sobre ola de inseguridad ciudadana: «No es responsabilidad de la presidenta»

Este jueves 10 de abril se llevó a cabo el paro de transportistas en Lima y Callao quienes decidieron parar sus actividades para pedir seguridad al gobierno debido a la ola de inseguridad ciudadana. Pues en los últimos días, varios choferes de buses han sido asesinados por parte de sicarios ya que no pagaron cupos.

Ante la paralización de los transportistas, la presidenta Dina Boluarte lideró la sesión del Cuarto de Guerra contra la delincuencia y brindó detalles del estado de emergencia en Lima y Callao, no obstante, la titular del Perú dijo no poder solucionar el problema que viene de años atrás.

«En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo», señaló Boluarte.

Asimismo, Boluarte mencionó que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas seguirán en las calles para «brindar seguridad» a la ciudadanía. «No habrá zona de la capital que no sea peinada por la PNP y las Fuerzas Armadas reforzarán el patrullaje donde la población necesita más protección», indicó.

