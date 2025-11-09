Dos fiscales denuncian que Tomás Gálvez cometió presunto conflicto de intereses al removerlas de sus cargos

Un posible conflicto de intereses al más alto nivel del Ministerio Público. La fiscal suprema provisional Carolina Delgado y su adjunta Alejandra Cárdenas fueron removidas —días atrás— de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, viéndose obligadas a retornar a sus plazas de origen, una a Sullana y la otra a Arequipa. Este cese tiene un factor común y es que ambos fueron dispuestos por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas. ¿El motivo? Ellas presentaron sus sospechas.

Algo concreto es que la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de la que ambas fueron removidas está a cargo de la carpeta fiscal 17-2022, en la cual se le sigue un proceso por los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias a Tomás Gálvez. Se le sindica de haber buscado a los entonces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que lo ayudaran a ser elegido como fiscal supremo. Asimismo, involucra a personajes vinculados al caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

TOMÁS GÁLVEZ ESTARÍA INCÓMODO CON EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo a la fiscal Carolina Delgado, la razón de su cese se debe haber informado sobre su caso. Esto fue respaldado por Alejandra Cárdenas: “A la fiscal suprema Carolina Delgado la saca por contestar un oficio sobre su carpeta, a ella la saca por cumplir su deber. A mí sin razones. Entonces, cuáles son sus motivos. No hay motivos”.

En agosto y septiembre último, el equipo de fiscales supraprovinciales del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ le pidió información a Carolina Delgado respecto a si en su despacho supremo se contaba con alguna investigación en contra de Tomás Gálvez.

El 15 de octubre pasado, ella contestó informando sobre la existencia de una investigación preliminar en curso contra el actual fiscal de la Nación interino. Esta respuesta habría incomodado a Gálvez Villegas.

Pero esto no quedó ahí. El 28 de octubre, Tomás Gálvez llamó a la fiscal a su despacho en el octavo piso del edificio del Ministerio Público y le mostró el oficio que había mandado a la supraprovincial respecto a la investigación en su contra. Según Delgado, el fiscal de la Nación le dijo que él tenía muchos alumnos en la institución y que a él le informaban de todo, por lo que le recomendó renunciar.

El 30 de octubre, días después de ese encuentro, apareció en El Peruano la resolución que dispuso su cese. Su adjunta Alejandra Cárdenas también fue retirada de su cargo. El despacho de ambas estaba a punto de presentar la acusación contra los implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Finalmente, Cárdenas llevaba otras investigaciones importantes como la dirigida contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su designación como fiscal suprema, en la que también están implicados exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como Guillermo Thornberry y Henry Ávila. Esta se encontraba suspendida y ella era la encargada de sustentar la apelación presentada contra dicha medida.

