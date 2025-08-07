¿Dónde está la “papelera de reciclaje” oculta de WhatsApp y por qué debes vaciarla?

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Meta, cuenta con una especie “papelera de reciclaje” oculta que muchos usuarios desconocen. Este espacio almacena archivos y respaldos que, si no se eliminan regularmente, pueden afectar el rendimiento del dispositivo.

Esta situación afecta sobre todo a quienes usan WhatsApp de forma intensiva, participan en varios grupos o comparten imágenes, videos y documentos. Con el tiempo, esto puede ralentizar el celular, generar fallos en la app e incluso impedir nuevas actualizaciones del sistema.

En la siguiente nota, te contamos dónde encontrar este espacio que debe depurar regularmente para que tu smartphone se encuentre en óptimas condiciones.

CONOCE DÓNDE ESTÁ LA “PAPELERA DE RECICLAJE” DE WHATSAPP

A diferencia de las computadoras, WhatsApp no tiene una papelera visible ni una opción directa para borrar todos los archivos acumulados. Sin embargo, los datos se almacenan en una carpeta específica del sistema Android.

Para encontrarla, se debe abrir el administrador de archivos del dispositivo y seguir esta ruta: Almacenamiento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En esta ubicación se encuentran carpetas con fotos, videos, notas de voz y documentos que han sido enviados o recibidos. Muchos de estos archivos permanecen allí incluso después de ser eliminados desde la app.

Vaciar esta “papelera” de forma manual permite recuperar espacio valioso y mejorar el rendimiento del celular. Por ello, se recomienda revisar y limpiar estas carpetas periódicamente, sobre todo en teléfonos con poca capacidad.

