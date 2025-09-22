Eduardo Arana niega que haya vulnerado neutralidad electoral: “La PCM no ha mencionado a ningún partido”

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó haber infringido el principio de neutralidad por el comunicado emitido desde las plataformas digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 19 de septiembre. Según el área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE), el pronunciamiento “favorecería a la organización política Fuerza Popular”.

Durante su visita de supervisión del funcionamiento del Centro MAC Ica, ubicado en el Centro Comercial Mega Plaza, Arana defendió la intención del comunicado.

“La Presidencia del Consejo de Ministros no ha mencionado ningún partido, ha hecho referencia al deber y derecho constitucional que tienen todos los partidos de participar plenamente en la elecciones presidenciales del próximo año. No hay ninguna vulneración, ninguna falta a la neutralidad”, precisó.

Asimismo, aclaró que desde el Ejecutivo procuran evitar cualquier tipo de posición.

“No estamos haciendo propaganda a favor ni en contra de nadie, tampoco estamos denostando a ningún partido. El ciudadano peruano tiene la facultad y el derecho de elegir en las próximas elecciones libremente quien será su candidato y a quién va a llevar como presidente el próximo julio de 2026”, finalizó.

INFORME DEL JURADO ELECTORAL

La coordinadora del área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) emitió un informe en el que concluyó que el premier, Eduardo Arana, habría infringido el principio de neutralidad electoral por una publicación desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El pronunciamiento de la PCM dicta: “La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”.

Esta difusión se produce luego de que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema una solicitud para que el partido político Fuerza Popular sea declarado ilegal, por supuestamente haber incurrido en «conducta antidemocrática».

