Elecciones 2026: 14 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas, según el JEE

Los próximos comicios se encuentran cada vez más cerca y con el objetivo de llevar unas elecciones transparentes, el Jurado Especial Electoral inscribió 14 fórmulas presidenciales que cumplieron con todos los requisitos legales y, adicionalmente no recibieron tachas dentro del periodo legal, por lo que están aptas para participar en las Elecciones Generales 2026.

Estas listas inscritas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 fueron admitidas tras confirmarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos. Estas son las 14 fórmulas electorales inscritas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

Ahora Nación

-Presidente: Pablo Alfonso López Chau Nava

-Primer vicepresidente: Luis Alberto Villanueva Carbajal

-Segunda vicepresidenta: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Podemos Perú

-Presidente: José León Luna Gálvez

-Primera vicepresidenta: Jacqueline Cecilia García Rodríguez

-Segundo vicepresidente: Raúl Martín Noblecía Olaechea

Un Camino Diferente

-Presidenta: Rosario del Pilar Fernández Bazán.

-Primer vicepresidente: César Arturo Fernández Bazán.

-Segundo vicepresidente: Carlos Danilo Pinillos Vinces.

Alianza para el Progreso

-Presidente: César Acuña Peralta.

-Primera vicepresidenta: Jessica Milagros Tumi Rivas.

-Segundo vicepresidente: Alejandro Soto Reyes.

Partido del Buen Gobierno

-Presidente: Jorge Nieto Montesinos. -Primera vicepresidenta: Susana Flor de María Matute Charún. -Segundo vicepresidente: Carlos David Caballero León.

Partido Patriótico del Perú -Presidente: Herbert Caller Gutiérrez. -Primera vicepresidenta: Rossana Elena Montes Tello. -Segundo vicepresidente: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi.

Fe en el Perú

-Presidente: Álvaro Paz de la Barra.

-Primera vicepresidenta: Yessika Arteaga Narvaez.

-Segundo vicepresidente: Shellah Palacios Rodríguez.

Fuerza Popular

-Presidente: Keiko Fujimori.

-Primera vicepresidenta: Luis Galarreta Velarde. -Segundo vicepresidente: Miguel Torres Morales. Juntos por el Perú

-Presidente: Roberto Sánchez Palomino. -Primera vicepresidenta: Rossana Márquez Huanca.

-Segundo vicepresidente: Brigida Curo Bustincio. Partido Demócrata Unidos

-Presidente: Charlie Carrasco Salazar.

-Primera vicepresidenta: María Edith Paredes. -Segundo vicepresidente: Wilbert Segovia Quin.

Frente de la Esperanza

-Presidente: Fernando Olivera Vega.

-Primera vicepresidenta: Elizabeth León Chinchay.

-Segundo vicepresidente: Carlos Cuaresma Sánchez.

Partido Morado

-Presidente: Mesías Guevara Amasifuén.

-Primera vicepresidenta: Heber Cueva Escobedo.

-Segundo vicepresidente: Marisol Liñan Solis.

Progresemos

-Presidente: Paul Jaimes Blanco.

-Primera vicepresidenta: Mónica Guillén Tuanama.

-Segundo vicepresidente: Jorge Calaggero Encina.

Perú Moderno

-Presidente: Carlos Jaico Carranza.

-Primera vicepresidenta: Miguel Almenara Huayta.

-Segundo vicepresidente: Liz Quispe Santos.