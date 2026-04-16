Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se queda con la batalla tras vencer a Yola Polastri!

La batalla entre el imitador de Raphael y la retadora Yola Polastri dejó un show lleno de energía, humor y conexión con el público. Raphael apostó por una presentación seductora, dominante y completamente alineada con el personaje, destacando por su manejo de cámaras y seguridad escénica.

El jurado reconoció su evolución, señalando que ha estudiado a fondo las presentaciones televisivas del artista, lo que le permitió desenvolverse con soltura y diversión. Aunque hubo pequeñas imprecisiones vocales, su interpretación se sostuvo con fuerza.

Por su parte, Yola Polastri ofreció un espectáculo encantador y muy dinámico, incluso interactuando con el público fuera de cámaras. Sin embargo, se le recomendó trabajar la voz hablada y algunas inflexiones para lograr mayor precisión. Finalmente,, Raphael se llevó la victoria.

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