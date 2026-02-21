Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 21 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este sábado 21 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Golfwang Grozo (Integridad Democrática)

8:30 am | Caravana. Punto de partida colegio Roosvelt

– Carlos Espá (Si Creo) en Independencia

12 m | Inauguración de base. Previa: encuentro en Plaza Cívica de Independencia.

5:30 p.m. | Inauguración base central de Los Olivos. Jr. Santa Eulalia 386

REGIONES

– Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en Iquitos

– César Acuña (APP) en Trujillo

7 a.m. | Llegada al aeropuerto

8:30 a.m. | Desayuno con jóvenes en Casa Hacienda Primavera

10 a.m. | Caminata en La Esperanza

1 p.m. | Almuerzo mujeres líderes en Casa Hacienda Primavera

7 p.m. | Reunión con transportistas en local partidario

– Mario Vizcarra (Perú Primero) en Cañete

6:45 p.m. Llegada a local de campaña. Av. Benavides. Cena con militantes.

– Roberto Chiabra (Unidad Nacional ) Jauja

7 a.m. | Rotonda de Jauja

– Enrique Valderrama (Apra) en Trujillo

7 p.m. | Mitin Día de la Fraternidad. Explanada frente a mausoleo de Haya de la Torre. Av. Miraflores.

– Jose Williams (Avanza País) en Chincha

4 p.m. | Inauguración de local en Pueblo Nuevo

6 p.m. | Caravana en la Plaza de Armas Chincha Alta

– Paul Jaimes (Progresemos) en Chincha

4 p.m. | Actividades en Chincha

– Fernando Olivera (Frente Esperanza) en Ayacucho

5 p.m. | Mitin en parque Augusto B. Leguía

– Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido) en Cajamarca

Mitin. Av. Hoyos Rubio 1305

– Napoleon Becerra (PTE) en Cajamarca

3 p.m. | Lanzamiento de plancha y candidatos. Prolongación Miguel Iglesias

– Carlos Jaico (Perú Moderno) en Pucallpa

3 p.m. | Conferencia de prensa. Esquina del parque Próceres de Independencia.

7 p.m. | Mitin en AAHH Laura Bozzo

