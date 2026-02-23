Elecciones 2026: ¿Cómo quedaron los versus de candidatos para el debate presidencial?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó, este lunes 23, el sorteo de temas, fechas y orden de participación de los 36 candidatos presidenciales que participarán en el debate de cara a las Elecciones Generales 2026. Serán seis jornadas a desarrollarse en dos etapas: la primera los días 23, 24 y 25 de marzo. La segunda fase el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.
El evento se desarrollará de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8 de la noche. Contará con la participación de 12 candidatos por jornada, los cuáles están obligados a presentarse de manera presencial.
DISTRIBUCIÓN POR FECHAS
PRIMERA FECHA:
– LUNES 23 DE MARZO
Grupo 1: Napoleón Becerra, Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez
Grupo 2: Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez
Grupo 3: Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña
Grupo 4: José Williams, Rafael López Aliaga y Alex Gonzales
– MARTES 24 DE MARZO
Grupo 1: Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont
Grupo 2: Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Joaquín Massé
Grupo 3: George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico
Grupo 4: Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos
– MIÉRCOLES 25 DE MARZO
Grupo 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz
Grupo 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra
Grupo 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara
Grupo 4: Herbert Caller, Rafael Belaúnde y Rosario del Pilar Fernández
SEGUNDA FECHA:
– LUNES 30 DE MARZO
Grupo 1: Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera
Grupo 2: Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez
Grupo 3: Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra
Grupo 4: George Forsyth, Alex Gonzáles y Fiorella Molinelli
– MARTES 31 DE MARZO
Grupo 1: Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga
Grupo 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco
Grupo 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra
Grupo 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara
– MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
Grupo 1: Joaquín Massé, Jorge Nieto y José Williams
Grupo 2: Antonio Ortiz, César Acuña y Wolfgang Grozo
Grupo 3: Napoleón Becerra, Rosario del Pilar Fernández y Ricardo Belmont
Grupo 4: Rafael Belaúnde, Alfonso López-Chau y José Luna Gálvez
Finalmente, el debate se desarrollará en cuatro bloques. Primero, cada candidato presentará sus propuestas durante un minuto y luego responderá preguntas y comentarios. Segundo, se responderá a preguntas ciudadanas desde distintas regiones. Tercero, se profundizará en un tema estratégico. Finalmente, cada postulante contará con un minuto para emitir su mensaje de cierre al país.