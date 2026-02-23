Temas
Política

Elecciones 2026: ¿Cómo quedaron los versus de candidatos para el debate presidencial?

Política
Elecciones 2026: ¿Cómo quedaron los versus de candidatos para el debate presidencial?
mcandia@latina.pe
mcandia@latina.pe
Compartir

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó, este lunes 23, el sorteo de temas, fechas y orden de participación de los 36 candidatos presidenciales que participarán en el debate de cara a las Elecciones Generales 2026. Serán seis jornadas a desarrollarse en dos etapas: la primera los días 23, 24 y 25 de marzo. La segunda fase el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

El evento se desarrollará de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8 de la noche. Contará con la participación de 12 candidatos por jornada, los cuáles están obligados a presentarse de manera presencial. 

DISTRIBUCIÓN POR FECHAS

PRIMERA FECHA: 

– LUNES 23 DE MARZO

Grupo 1: Napoleón Becerra, Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez 

Grupo 2: Alfonso López-Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez 

Grupo 3: Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña 

Grupo 4: José Williams, Rafael López Aliaga y Alex Gonzales

 

– MARTES 24 DE MARZO

Grupo 1: Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont 

Grupo 2: Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Joaquín Massé 

Grupo 3: George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico 

Grupo 4: Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos

 

– MIÉRCOLES 25 DE MARZO

Grupo 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz

Grupo 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra

Grupo 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara

Grupo 4: Herbert Caller, Rafael Belaúnde y Rosario del Pilar Fernández

 

SEGUNDA FECHA:

– LUNES 30 DE MARZO

Grupo 1: Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera 

Grupo 2: Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez 

Grupo 3: Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra 

Grupo 4: George Forsyth, Alex Gonzáles y Fiorella Molinelli

 

– MARTES 31 DE MARZO

Grupo 1: Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga 

Grupo 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco 

Grupo 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra 

Grupo 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara

 

– MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

Grupo 1: Joaquín Massé, Jorge Nieto y José Williams 

Grupo 2: Antonio Ortiz, César Acuña y Wolfgang Grozo 

Grupo 3: Napoleón Becerra, Rosario del Pilar Fernández y Ricardo Belmont 

Grupo 4: Rafael Belaúnde, Alfonso López-Chau y José Luna Gálvez

 

Finalmente, el debate se desarrollará en cuatro bloques. Primero, cada candidato presentará sus propuestas durante un minuto y luego responderá preguntas y comentarios. Segundo, se responderá a preguntas ciudadanas desde distintas regiones. Tercero, se profundizará en un tema estratégico. Finalmente, cada postulante contará con un minuto para emitir su mensaje de cierre al país.

