Detienen a funcionario de la ONPE tras demoras en la distribución del material electoral

La Dirección Contra la Corrupción y personal especializado de la Policía detuvo en flagrancia a José Samamé Blas, gerente de gestión electoral de ONPE, en horas de la mañana de este lunes 13 de abril, en la sede central de dicho organismo.

José Edilberto Samamé Blas fue detenido en flagrancia en la sede de la ONPE, por el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales cuando ejercía el cargo como gerente de Gestión Electoral de dicha entidad, al que renunció el domingo 12 de abril tras el caos generado por el retraso en la entrega del material electoral en diversos puntos de Lima.

🚨 Último Minuto

La @DircocorPNP detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley, como parte de la lucha contra la corrupción. pic.twitter.com/a2kD3xoiWV — DircocorPNP (@DircocorP) April 13, 2026

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía realizó esta intervención en estricto cumplimiento de la ley. En las imágenes de su detención, se puede observar a la PNP realizando la incautación de los objetos de Samamé Blas, quien luego pregunta qué implica esta medida. Personal procedió a explicarle que, al ser un delito flagrante, permanecerá detenido durante 48 horas, tiempo que luego dependerá de las diligencias correspondientes que se ejecuten.

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