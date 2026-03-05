Temas
Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 5 de marzo

Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 5 de marzo
Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este jueves 5 de marzo.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

José Luna (Podemos Perú) Los Olivos

6:45 a.m. | Presentación del Plan de Seguridad de Podemos en el cruce de las Av. Canta Callao y 2 de octubre, en Los Olivos.

Alfonso López Chau (Ahora Nación) SJL

5:30 p.m. | Encuentro con mujeres en el Centro Patricio Peyton, en Los Nogales 440, en San Juan de Lurigancho.

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) Lima

9:00 a.m. | Presentación de Plan de Gobierno en el Hotel Double Tree

George Forsyth (Somos Perú) Lima

9:00 a.m. | Encuentro en Proética

4:00 p.m. | Encuentro con mujeres de ollas comunes en Carabayllo

REGIONES

César Acuña (APP) Huaraz

12:00 p.m. | Llegada al aeropuerto de Anta y posterior caravana hasta Plazuela Belén

2:00 p.m. | Mitin en Hotel Huascarán

Ronald Atencio (Venceremos) Puno

Encuentro con la población en Ayaviri, en la provincia de Melgar

