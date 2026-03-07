Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 7 de marzo

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este sábado 7 de marzo.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– César Acuña (APP) en San Juan de Lurigancho.

2:30 p.m. | Caminata con jóvenes.

Cruce de Avenidas San Martín y Santa Rosa.

– Rafael Belaúnde (Libertad Popular) en San Juan de Lurigancho.

9:30 a.m. | Recorrido mercado Valle Sagrado. Alt. paradero 10 de la Av. Canto Grande.

– Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) en Villa El Salvador.

10:30 a.m. | Caravana / caminata. Av. El Sol con Revolución.

12:30 p.m. | Reunión con APEMIDES.

– Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) en San Borja.

3 p.m. | Actividad por el Día de la Mujer.

Calle Matamoros 182, San Borja.

REGIONES

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en Tarma y Oxapampa.

7:30 a.m. | Sr. Muruhuay en Tarma.

– Mario Vizcarra (Perú Primero) en Piura.

10 a.m. | Encuentro con militancia en Talara.

3 p.m. | Conversatorio partidario.

Ronald Atencio (Venceremos) en Puno.

10 a.m. | Azángaro. Pasacalle

VIDEO RECOMENDADO