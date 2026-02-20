Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 20 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 20 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) en SJL

3:00 p.m. | Concentración

6:00 p.m. | Mitin en el Parque Carlos de San Juan de Lurigancho

– Enrique Valderrama (Apra) Breña

7:00 p.m. | Mitin por el Día de la Fraternidad en la av. Alfonso Ugarte 1012 – La Casa del Pueblo

REGIONES

– Mario Vizcarra (Perú Primero) La Libertad

5:00 p.m. | Inauguración de local en El Porvenir -en la av. Cahuide 477

6:00 p.m. | Mitin en el mismo lugar

– Jose Williams (Avanza País) Ica

11:00 a.m. | Caravana rumbo a Pisco desde San Andrés

1:30 p.m. |Plaza de Armas de Pisco

7:30 p.m. | Inauguración de local en Chincha – Alto Larán

– Ronald Atencio (Venceremos) Pisco

11:00 a.m. | Recorrido por las calles de la ciudad

11:30 a.m. | Conferencia de prensa

5:00 p.m. | Reunión con agricultores y ganaderos de la zona

– Álex González (Partido Demócrata Verde) Norte Chico

9:00 a.m. | Mercado de Barranca

10:00 a.m. | Mercado de Pativilca

12:00 p.m. | Mercado Paramonga

4:00 p.m. | Caminata plaza de Casma

– Yonhy Lescano (Cooperación Popular) Apurímac

Recorrido por Huancarama, Lampa de Oro, Andahuaylas y Chincheros

– Paul Jaimes (Progresemos) Moquegua

4:00 p.m. | Mitin con sus simpatizantes

– Perú Libre en Piura

Actividades de campaña

