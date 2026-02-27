Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 27 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 27 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Carlos Álvarez (País para Todos) Lima

7:00 a.m. | Recorrido por mercados de Caquetá

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) Lima

5:00 p.m. | Diálogo con maestros en Casa del Maestro, en Paseo Colón 215.

– Paul Jaimes (Progresemos) Callao

8:00 a.m. | Visita al Mercado de Ventanilla

10:00 a.m. | Visita al Mercado Central del Callao

Conferencia de prensa

– Fernando Olivera (Frente Esperanza) Lima

3:00 p.m. | Visita a Gamarra, con concentración en el Parque Emprendedor

– Carlos Jaico (Perú Moderno) Lima

3:00 p.m. | Caminata por Jr. Carabaya 420.

REGIONES

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Pucallpa

Recorrido por Pucallpa

– César Acuña (APP) Lambayeque

11:00 a.m. | Llegada a Chiclayo, Mochumí y Ferreñafe

– Enrique Valderrama (Apra) Cusco

9:00 a.m. | Conferencia de prensa en la Av. Pardo 855

– Jose Williams (Avanza País) Madre de Dios

9:00 a.m. | Diálogo con comunidades nativas en local partidario, en la cdra. 3 de González Prada

– Francisco Diez Canseco (Perú Acción) Piura

8:00 a.m. | Recorrido por Piura

