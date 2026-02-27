Temas
Política

Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 27 de febrero

Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 27 de febrero
mcandia@latina.pe
Compartir

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 27 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

Carlos Álvarez (País para Todos) Lima

7:00 a.m. | Recorrido por mercados de Caquetá

Alfonso López Chau (Ahora Nación) Lima

5:00 p.m. | Diálogo con maestros en Casa del Maestro, en Paseo Colón 215. 

Paul Jaimes (Progresemos) Callao

8:00 a.m. | Visita al Mercado de Ventanilla 

10:00 a.m. | Visita al Mercado Central del Callao

Conferencia de prensa

Fernando Olivera (Frente Esperanza) Lima

3:00 p.m. | Visita a Gamarra, con concentración en el Parque Emprendedor

Carlos Jaico (Perú Moderno) Lima

3:00 p.m. | Caminata por Jr. Carabaya 420.

REGIONES

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Pucallpa

Recorrido por Pucallpa

César Acuña (APP) Lambayeque 

11:00 a.m. | Llegada a Chiclayo, Mochumí y Ferreñafe

Enrique Valderrama (Apra) Cusco

9:00 a.m. | Conferencia de prensa en la Av. Pardo 855

Jose Williams (Avanza País) Madre de Dios

9:00 a.m. | Diálogo con comunidades nativas en local partidario, en la cdra. 3 de González Prada

Francisco Diez Canseco (Perú Acción) Piura

8:00 a.m. | Recorrido por Piura

 

