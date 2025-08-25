Elecciones 2026: este es el plazo máximo para que alianzas queden inscritas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 1 de septiembre como fecha límite para que las organizaciones políticas inscriban formalmente sus alianzas con miras a las Elecciones Generales de 2026.

Estas solicitudes marcan el inicio oficial del proceso electoral, el cual culminará el 12 de abril del próximo año con los comicios para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes, congresistas y demás autoridades.

ÚLTIMA FECHA PARA INSCRIBIR UNA ALIANZA ELECTORAL

Según el cronograma del JNE, las agrupaciones políticas podrán registrar formalmente sus alianzas hasta el 1 de septiembre.

“Hasta el 1 de septiembre, el JNE evaluará cada solicitud y determinará cuáles de estas alianzas quedan formalmente inscritas y habilitadas para continuar en carrera”, indicó el ente electoral.

Durante ese periodo, la entidad verificará el cumplimiento de todos los requisitos legales y dispondrá las correcciones necesarias ante eventuales observaciones.

¿QUÉ PASA CON LAS ALIANZAS QUE NO LOGREN INSCRIBIRSE?

En caso de no lograr su inscripción, las organizaciones políticas aún podrán participar en las elecciones de 2026, pero de forma individual, siempre que cumplan con los requisitos legales y los plazos establecidos en el cronograma electoral.

PARTIDOS QUE POSTULAN EN ALIANZAS

Según el JNE y representantes de los bloques políticos, cinco coaliciones han solicitado su inscripción para participar en los próximos comicios. Estas alianzas están conformadas por partidos con inscripción vigente y por organizaciones recientemente constituidas:

Frente de los Trabajadores y Emprendedores: compuesto por Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Unidad Nacional: conformada por el Partido Popular Cristiano, Partido Unidad y Paz y Peruanos Unidos: !Somos Libres!

Fuerza y Libertad: integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú.

Ahora Nación: unión de Partido Ahora Nación y Salvemos al Perú.

Venceremos: coalición entre Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir.

OBSERVACIONES MÁS FRECUENTES

Las alianzas deben presentar un acta de conformación, su reglamento interno, la distribución de representantes, el domicilio legal y la relación de partidos integrantes. Además, están obligadas a garantizar procesos de democracia interna y asegurar la representación proporcional en sus listas de candidatos.

En procesos anteriores, las observaciones más comunes incluyeron errores en los datos de los personeros legales, falta de firmas en documentos esenciales o la inexistencia de inscripción vigente de alguno de los partidos miembros de la alianza.