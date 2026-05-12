Elecciones 2026 para Presidente: Conteo de votos de la ONPE superó el 99.90%

La ONPE se encuentra muy cerca de llegar al 100 % de actas contabilizadas de las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril.

Faltando menos de 0.1% para que concluya el envío de actas observadas desde los jurados electorales especiales, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, continúa en el segundo lugar con una diferencia de poco más de 18 mil votos sobre su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Cabe recordar que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aguarda conocer con cuál de ellos disputará la segunda vuelta de cara a asumir la Presidencia de la República el próximo 28 de julio.

Para que veas las últimas actualizaciones del conteo de votos de la ONPE, puedes darle clic aquí. La actualización de las 9:15 pm del martes 12 de mayo registra las siguientes cifras para los cuatro primeros lugares:

Keiko Fujimori, Fuerza Popular: 2’875,600 (17.179%)

Roberto Sánchez, Juntos por el Perú: 2’011,852 (12.019%)

Rafael López Aliaga, Renovación Popular: 1’993,489 (11.909%)

Jorge Nieto, Partido del Buen Gobierno: 1’836,994 (10.974%)

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ