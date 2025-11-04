Elecciones 2026: conoce quiénes son los precandidatos a la Presidencia
El pasado 31 de octubre venció el plazo para que los partidos y alianzas políticas presenten oficialmente sus precandidaturas presidenciales con miras a las elecciones primarias de 2026, un paso clave dentro del cronograma electoral que permitirá definir quiénes competirán por la presidencia en abril de 2026.
A continuación, te presentamos la lista actualizada de los precandidatos presidenciales y las fórmulas que los acompañan.
PARTIDOS POLÍTICOS
Alianza para el Progreso (APP)
- Presidencia: César Acuña
1ra Vicepresidencia: Alejandro Soto
2da Vicepresidencia: Jessica Tumi
Fuerza Popular
- Presidencia: Keiko Fujimori
1ra Vicepresidencia: Luis Galarreta
2da Vicepresidencia: Miguel “Miki” Torres
Partido Patriótico del Perú
- Presidencia: Herbert Caller
1ra Vicepresidencia: Rossana Montes Tello
2da Vicepresidencia: Jorge Carcovich
Un Camino Diferente
- Presidencia: Rosario Fernández
1ra Vicepresidencia: Arturo Fernández
2da Vicepresidencia: Anita Carnero
Partido Perú Primero
- Presidencia: Mario Vizcarra
1ra Vicepresidencia: Martín Vizcarra
2da Vicepresidencia: Judith Mendoza
Alianza Fuerza y Libertad (Fuerza Moderna + Batalla Junín)
- Presidencia: Fiorella Molinelli
1ra Vicepresidencia: Gilbert Violeta
2da Vicepresidencia: María Pariona
Perú Moderno
- Lista A: Carlos Jaico
Lista B: José Reynaldo López
Progresemos
- Fórmula 1: Paul Jaimes
Fórmula 2: Luis Miguel Llanos
País para Todos
- Fórmula principal:
Presidencia: Carlos Álvarez
1ra Vicepresidencia: María Chambizea
2da Vicepresidencia: Diego Guevara
- Fórmula de reemplazo:
Presidencia: Jorge Dávila
1ra Vicepresidencia: Carmen López
2da Vicepresidencia: Vacante
Partido Aprista Peruano (APRA)
- 15 fórmulas inscritas (máximo permitido) Entre ellas: Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Enrique Valderrama, Rafael Zevallos, entre otros.
Renovación Popular
- Presidencia: Rafael López Aliaga
1ra Vicepresidencia: Norma Yarrow
2da Vicepresidencia: Jhon Ramos Malpica
Partido Demócrata Federal
- Fórmula 1: Virgilio Acuña
Fórmula 2: Armando Massé Fernández
Somos Perú
- Presidencia: George Forsyth
Partido Cívico Obras
- Presidencia: Ricardo Belmont
Fe en el Perú
- Presidencia: Álvaro Paz de la Barra
1ra Vicepresidencia: Yessika Arteaga
2da Vicepresidencia: Shella Palacios
Libertad Popular
- Presidencia: Rafael Belaunde Llosa
Juntos por el Perú (JPP)
- Presidencia: Roberto Sánchez
1ra Vicepresidencia: Analí Márquez
2da Vicepresidencia: Brígida Curo
Partido Morado
- Fórmula A: Presidencia: Richard Arce
1ra Vicepresidencia: Ronnie Jurado
2da Vicepresidencia: Frida Ríos
- Fórmula B: Presidencia: Mesías Guevara
1ra Vicepresidencia: Herber Cueva
2da Vicepresidencia: Marisol Liñán
PRIN (Partido Regionalista de Integración Nacional)
- Fórmula 1: Walter Chirinos
Fórmula 2: Liliana Humala
Avanza País
- Fórmula 1:
Presidencia: Phillip Butters
1ra Vicepresidencia: Fernán Altuve
2da Vicepresidencia: Karol Paredes
- Fórmula 2:
Presidencia: César Combina (no admitida a tiempo)
Ahora Nación
- Presidencia: Alfonso López Chau
Acción Popular
- Seis fórmulas: Julio Chávez, Alfredo Barnechea, Víctor García Belaunde, Edwin Martínez, Erwin Pinedo, Higinio Torres
Podemos Perú
- Presidencia: José Luna Gálvez
1ra Vicepresidencia: Cecilia García
2da Vicepresidencia: Raúl Noblecilla
Integridad Democrática
- Presidencia: Wolfgang Grozo
1ra Vicepresidencia: Cecilia Azabache
2da Vicepresidencia: Wellington Prada
Partido Demócrata Verde
- Presidencia: Alex González
1ra Vicepresidencia: Maritza del Carmen Sánchez
2da Vicepresidencia: Félix Murazzo
Primero La Gente
- Lista 1:
Presidencia: Miguel del Castillo
1ra Vicepresidencia: Luis Machicao
2da Vicepresidencia: Rocío Pizarro
- Lista 2:
Presidencia: Marisol Pérez Tello
1ra Vicepresidencia: Raúl Molina
2da Vicepresidencia: Manuel Ato
Ciudadanos por el Perú
- Presidencia: Morgan Quero
1ra Vicepresidencia: Alberto Moreno
2da Vicepresidencia: Melanie Herrera
Salvemos al Perú
- Presidencia: Mariano González
1ra Vicepresidencia: Ilbert Portugal
2da Vicepresidencia: Katherine Ramírez
Frente de la Esperanza
- Presidencia: Fernando Olivera
1ra Vicepresidencia: Elizabeth León
2da Vicepresidencia: Carlos Cuaresma
Perú Libre
- Presidencia: Vladimir Cerrón
1ra Vicepresidencia: Flavio Cruz
2da Vicepresidencia: Bertha Rojas
Cooperación Popular
- Presidencia: Yonhy Lescano
1ra Vicepresidencia: Vanessa Lazo
2da Vicepresidencia: Carmela Salazar
Sí Creo
- Presidencia: Carlos Espá
1ra Vicepresidencia: Alejandro Santa María
2da Vicepresidencia: Melitza Yanzich
Buen Gobierno
- Presidencia: Jorge Nieto
1ra Vicepresidencia: Susana Matute
2da Vicepresidencia: Carlos Caballero
Demócrata Unido Perú
- Presidencia: Charlie Carrasco
1ra Vicepresidencia: María Paredes
2da Vicepresidencia: Wilbert Segovia
ALIANZAS
- Venceremos (Nuevo Perú + Voces del Pueblo)
Candidaturas mencionadas: Vicente Alanoca y Ronald Atencio
