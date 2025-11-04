Temas
Elecciones 2026: conoce quiénes son los precandidatos a la Presidencia

El pasado 31 de octubre venció el plazo para que los partidos y alianzas políticas presenten oficialmente sus precandidaturas presidenciales con miras a las elecciones primarias de 2026, un paso clave dentro del cronograma electoral que permitirá definir quiénes competirán por la presidencia en abril de 2026. 

A continuación, te presentamos la lista actualizada de los precandidatos presidenciales y las fórmulas que los acompañan.

PARTIDOS POLÍTICOS 

Alianza para el Progreso (APP) 

  • Presidencia: César Acuña
    1ra Vicepresidencia: Alejandro Soto
    2da Vicepresidencia: Jessica Tumi 

Fuerza Popular 

  • Presidencia: Keiko Fujimori
    1ra Vicepresidencia: Luis Galarreta
    2da Vicepresidencia: Miguel “Miki” Torres 

Partido Patriótico del Perú 

  • Presidencia: Herbert Caller
    1ra Vicepresidencia: Rossana Montes Tello
    2da Vicepresidencia: Jorge Carcovich 

Un Camino Diferente 

  • Presidencia: Rosario Fernández
    1ra Vicepresidencia: Arturo Fernández
    2da Vicepresidencia: Anita Carnero 

Partido Perú Primero 

  • Presidencia: Mario Vizcarra
    1ra Vicepresidencia: Martín Vizcarra
    2da Vicepresidencia: Judith Mendoza 

Alianza Fuerza y Libertad (Fuerza Moderna + Batalla Junín) 

  • Presidencia: Fiorella Molinelli
    1ra Vicepresidencia: Gilbert Violeta
    2da Vicepresidencia: María Pariona 

Perú Moderno 

  • Lista A: Carlos Jaico
    Lista B: José Reynaldo López 

Progresemos 

  • Fórmula 1: Paul Jaimes
    Fórmula 2: Luis Miguel Llanos 

País para Todos 

  • Fórmula principal:
    Presidencia: Carlos Álvarez
    1ra Vicepresidencia: María Chambizea
    2da Vicepresidencia: Diego Guevara 
  • Fórmula de reemplazo:
    Presidencia: Jorge Dávila
    1ra Vicepresidencia: Carmen López
    2da Vicepresidencia: Vacante 

Partido Aprista Peruano (APRA)

  • 15 fórmulas inscritas (máximo permitido) Entre ellas: Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Enrique Valderrama, Rafael Zevallos, entre otros. 

Renovación Popular

  • Presidencia: Rafael López Aliaga
    1ra Vicepresidencia: Norma Yarrow
    2da Vicepresidencia: Jhon Ramos Malpica 

Partido Demócrata Federal

  • Fórmula 1: Virgilio Acuña
    Fórmula 2: Armando Massé Fernández 

Somos Perú

  • Presidencia: George Forsyth 

Partido Cívico Obras

  • Presidencia: Ricardo Belmont 

Fe en el Perú

  • Presidencia: Álvaro Paz de la Barra
    1ra Vicepresidencia: Yessika Arteaga
    2da Vicepresidencia: Shella Palacios 

Libertad Popular

  • Presidencia: Rafael Belaunde Llosa 

Juntos por el Perú (JPP)

  • Presidencia: Roberto Sánchez
    1ra Vicepresidencia: Analí Márquez
    2da Vicepresidencia: Brígida Curo 

Partido Morado 

  • Fórmula A: Presidencia: Richard Arce
    1ra Vicepresidencia: Ronnie Jurado
    2da Vicepresidencia: Frida Ríos 
  • Fórmula B: Presidencia: Mesías Guevara
    1ra Vicepresidencia: Herber Cueva
    2da Vicepresidencia: Marisol Liñán 

PRIN (Partido Regionalista de Integración Nacional) 

  • Fórmula 1: Walter Chirinos
    Fórmula 2: Liliana Humala 

Avanza País 

  • Fórmula 1:
    Presidencia: Phillip Butters
    1ra Vicepresidencia: Fernán Altuve
    2da Vicepresidencia: Karol Paredes 
  • Fórmula 2:
    Presidencia: César Combina (no admitida a tiempo) 

Ahora Nación

  • Presidencia: Alfonso López Chau 

Acción Popular

  • Seis fórmulas: Julio Chávez, Alfredo Barnechea, Víctor García Belaunde, Edwin Martínez, Erwin Pinedo, Higinio Torres 

Podemos Perú

  • Presidencia: José Luna Gálvez
    1ra Vicepresidencia: Cecilia García
    2da Vicepresidencia: Raúl Noblecilla 

Integridad Democrática

  • Presidencia: Wolfgang Grozo
    1ra Vicepresidencia: Cecilia Azabache
    2da Vicepresidencia: Wellington Prada 

Partido Demócrata Verde

  • Presidencia: Alex González
    1ra Vicepresidencia: Maritza del Carmen Sánchez
    2da Vicepresidencia: Félix Murazzo 

Primero La Gente 

  • Lista 1:
    Presidencia: Miguel del Castillo
    1ra Vicepresidencia: Luis Machicao
    2da Vicepresidencia: Rocío Pizarro
  • Lista 2:
    Presidencia: Marisol Pérez Tello
    1ra Vicepresidencia: Raúl Molina
    2da Vicepresidencia: Manuel Ato 

Ciudadanos por el Perú

  • Presidencia: Morgan Quero
    1ra Vicepresidencia: Alberto Moreno
    2da Vicepresidencia: Melanie Herrera 

Salvemos al Perú

  • Presidencia: Mariano González
    1ra Vicepresidencia: Ilbert Portugal
    2da Vicepresidencia: Katherine Ramírez 

Frente de la Esperanza

  • Presidencia: Fernando Olivera
    1ra Vicepresidencia: Elizabeth León
    2da Vicepresidencia: Carlos Cuaresma 

Perú Libre

  • Presidencia: Vladimir Cerrón
    1ra Vicepresidencia: Flavio Cruz
    2da Vicepresidencia: Bertha Rojas 

Cooperación Popular

  • Presidencia: Yonhy Lescano
    1ra Vicepresidencia: Vanessa Lazo
    2da Vicepresidencia: Carmela Salazar 

Sí Creo

  • Presidencia: Carlos Espá
    1ra Vicepresidencia: Alejandro Santa María
    2da Vicepresidencia: Melitza Yanzich 

Buen Gobierno

  • Presidencia: Jorge Nieto
    1ra Vicepresidencia: Susana Matute
    2da Vicepresidencia: Carlos Caballero 

Demócrata Unido Perú

  • Presidencia: Charlie Carrasco
    1ra Vicepresidencia: María Paredes
    2da Vicepresidencia: Wilbert Segovia 

ALIANZAS 

  • Venceremos (Nuevo Perú + Voces del Pueblo)
    Candidaturas mencionadas: Vicente Alanoca y Ronald Atencio 

