Yo Soy GRANDES BATALLAS: Duelo entre Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa tuvo ganador claro

La segunda batalla enfrentó a Olga Tañón contra Gilberto Santa Rosa en un duelo de raíces boricuas. La retadora llegó emocionada al escenario, destacando lo significativo del momento. “Recordar tantas experiencias… me siento realmente maravillosa”, expresó antes del enfrentamiento.

Además, anunció el duelo con entusiasmo. “Esta noche es un duelo de boricuas… el público va a ser el ganador”, afirmó, eligiendo retar directamente al consagrado.

Tras las presentaciones, el jurado evaluó el desempeño de ambos participantes y finalmente tomó una decisión clara. La interpretación, seguridad y dominio escénico inclinaron la balanza a favor del imitador de Gilberto Santa Rosa.

La decisión fue contundente. Luego de la cuenta regresiva, la pizarra reveló el resultado: “Gilberto Santa Rosa es el ganador por unanimidad”, confirmando su permanencia en la competencia.

Así, el consagrado logró imponerse en una batalla intensa y reafirmó su lugar en el programa, dejando en alto el nivel de las Grandes Batallas.

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