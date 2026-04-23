Yo Soy GRANDES BATALLAS: Empate entre Gloria Trevi y Pedro Infante en duelo final

La jornada cerró con el ingreso de Gloria Trevi, quien llegó como la última retadora de la noche y eligió enfrentarse a Pedro Infante en un duelo cargado de emoción. La decisión sorprendió al apostar por un enfrentamiento de raíces mexicanas.

“Me voy por la nacionalidad mexicana a lo mero mero… Pedro Infante”, anunció antes de iniciar la batalla, generando expectativa en el escenario.

Ambas presentaciones mostraron estilos distintos, pero con gran entrega. La retadora apostó por una interpretación intensa, mientras que el consagrado respondió con su experiencia sobre el escenario.

El resultado reflejó la paridad del duelo. Tras la cuenta regresiva, la pizarra marcó un empate, dejando sin ganador la última batalla de la noche.

“Tenemos una batalla más… vuelven a batallar”, se anunció, confirmando que la definición quedará para una próxima presentación.

El cierre dejó claro que la competencia sigue abierta y que ambos participantes deberán regresar al escenario para definir quién se queda con la silla.

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