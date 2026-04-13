Galaga SAC tras retraso en reparto del material electoral: “No corresponde a incumplimientos de nuestra parte”

La empresa de transporte Galaga S.A.C., encargada de la distribución del material electoral para los comicios del 12 de abril, emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones por no cumplir con el cronograma establecido en diversos puntos de la capital.

En el documento, la empresa afirma que ha cumplido “estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia del servicio contratado”. Además, indica que las rutas fueron planificadas conforme a lo requerido por la ONPE y que dependieron en todo momento de las condiciones logísticas definidas por el organismo.

Sobre las demoras registradas durante el despliegue de las unidades, mencionó que “no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.

En otro punto del comunicado, se refirió a las declaraciones emitidas por el titular de la ONPE, Piero Corvetto. Al respecto, destacó el impacto negativo en la imagen y reputación de la empresa por dichos pronunciamientos, y solicitó las aclaraciones y disculpas públicas correspondientes.

Para cerrar, informó que brindó toda la información sobre el contrato a la Dirección Contra la Corrupción, y reafirmó su compromiso con “la transparencia, el cumplimiento contractual y la colaboración con las autoridades competentes”.

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