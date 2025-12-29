Temas
Política

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible tacha para impedir candidatura de Mario Vizcarra

Política
mcandia@latina.pe
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de tacha interpuesta por Luis Miguel Caya Salazar contra la fórmula presidencial de Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra y candidato presidencial del Partido Político Perú Primero, debido a que no se adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente.

JNE declara inadmisible tacha contra Mario Vizcarra

TACHA PRESENTADA DESDE EL APRA

Es importante mencionar que Mario Vizcarra, ya contaba con una tacha presentada anteriormente, la cual fue elevada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano. Es abogado y se desempeñó como exconsejero regional de Moquegua. 

Fue también Caya Salazar quien logró mediante una demanda que el expresidente Martín Vizcarra sea retirado del padrón de afiliados de Perú Primero. Además, presentó denuncias contra Delia Espinoza, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. 

