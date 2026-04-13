JNJ abre investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras las denuncias ciudadanas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. La medida fue adoptada por unanimidad en un pleno extraordinario y busca determinar posibles responsabilidades en lo ocurrido.

Como parte de este procedimiento, el organismo dispuso solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre el proceso de ratificación del funcionario. Este documento será clave para que los consejeros evalúen su permanencia en el cargo.

INFORME SERÁ DETERMINANTE PARA SU CONTINUIDAD

La JNJ precisó que esta investigación se realiza dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales. A través de un comunicado, la institución remarcó que todas las acciones se ejecutan “en estricto cumplimiento de sus funciones”, en respuesta a la preocupación generada tras los comicios.

Asimismo, el organismo garantizó que el proceso respetará el debido procedimiento y los derechos del titular de la ONPE. En esa línea, enfatizó que se actuará con objetividad mientras se recogen los elementos necesarios para tomar una decisión final.

Finalmente, la Junta Nacional de Justicia reafirmó su rol como organismo autónomo y reiteró su compromiso con la Constitución, el Estado de derecho y el orden democrático, en un proceso que ahora deja en evaluación la continuidad de Piero Corvetto al frente de la ONPE.

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